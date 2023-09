MILANO (ITALPRESS) – Squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono intervenute in Corso Lodi 65 a Milano, per la presenza di fumo all’interno della Discoteca Lime. 4 i mezzi sul posto per un totale di venti uomini impiegati. Non ci sono state fiamme ma solo fumo molto denso. Fortunatamente il condominio dove è ubicato il locale non è stato coinvolto.(ITALPRESS).

mrv/trl

Video Vigili del Fuoco Milano