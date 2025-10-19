 Fumi e polveri a Prisciano, un'altra notte di ansia - Tuttoggi.info
Fumi e polveri a Prisciano, un’altra notte di ansia

Luca Biribanti

Dom, 19/10/2025 - 06:57

Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre dai camini di Arvedi Ast si sono verificate ancora fuoriuscite anomale di fumi e il solito rilascio di polveri che assediano da anni la zona Est della città. Secondo quanto verificato da Tuttoggi.info le anomalie nei fumi riguardano sia il settore di lavorazione scorie di Tapojarvi, sia quello relativo alla gestione Ilserv. Da Arvedi hanno fatto sapere che sarebbe tutto sotto controllo e che questi fenomeni possono, a volte, verificarsi per diversi motivi e che vengono gestiti nel migliore dei modi.

Nonostante le rassicurazioni da parte delle acciaierie, i residenti sono ovviamente preoccupati quando si verificano questi fenomeni che continuano ad ammorbare aria e nervi di chi da anni continua a subirli. La notizia buona che è che la rampa scorie è in via di costruzione, con la conseguente diminuzione almeno delle polveri si spera. Rimangono però da monitorare le anomale fuoriuscite dei fumi che interessano, in modo più o meno frequente, tutto il quartiere di Prisciano, con le ricadute ormai note che tutti conoscono.

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

