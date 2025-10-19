Fumi e polveri a Prisciano, un'altra notte di ansia - Tuttoggi.info

Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre dai camini di Arvedi Ast si sono verificate ancora fuoriuscite anomale di fumi e il solito rilascio di polveri che assediano da anni la zona Est della città. Secondo quanto verificato da Tuttoggi.info le anomalie nei fumi riguardano sia il settore di lavorazione scorie di Tapojarvi, sia quello relativo alla gestione Ilserv. Da Arvedi hanno fatto sapere che sarebbe tutto sotto controllo e che questi fenomeni possono, a volte, verificarsi per diversi motivi e che vengono gestiti nel migliore dei modi.

Fumi e polveri a Prisciano, un’altra notte di ansia

Nonostante le rassicurazioni da parte delle acciaierie, i residenti sono ovviamente preoccupati quando si verificano questi fenomeni che continuano ad ammorbare aria e nervi di chi da anni continua a subirli. La notizia buona che è che la rampa scorie è in via di costruzione, con la conseguente diminuzione almeno delle polveri si spera. Rimangono però da monitorare le anomale fuoriuscite dei fumi che interessano, in modo più o meno frequente, tutto il quartiere di Prisciano, con le ricadute ormai note che tutti conoscono.