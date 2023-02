Fuma sul balcone con una torcia, la vicina lo scambia per un ladro e chiama la polizia

Il malinteso la scorsa notte in zona Colombella | Gli agenti hanno comunque ringraziato la donna per la segnalazione

E’ uscito a fumare di notte, sul balcone, portandosi una torcia. Una vicina, vedendo quell’uomo aggirarsi munito della torcia elettrica, lo ha scambiato per un ladro ed ha chiamato la polizia.

Il malinteso è avvenuto la scorsa notte nella zona di Colombella. Gli agenti hanno contattato il proprietario dell’abitazione, apprendendo che era stato lui ad uscire, per fumare appunto. I poliziotti hanno comunque ringraziato la donna per l’attenzione, ribadendo quanto sia importante, per la prevenzione dei furti, l’aiuto e le segnalazioni dei cittadini e dei vicini di casa. In caso di circostanze sospette, dunque, è bene chiamare il 112.