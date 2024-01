Fulvio Sbarretti, un concorso letterario per ricordare uno dei “Martiri di Fiesole”

L'iniziativa dell'associazione "Bagnara Aps" in occasione dell'80esimo anniversario della fucilazione del carabiniere nocerino

Un concorso letterario per ricordare Fulvio Sbarretti, uno dei “Martiri di Fiesole“, nell’ottantesimo anniversario della sua fucilazione ad opera dei Nazisti. Questa l’iniziativa dell’associazione “Bagnara Aps, che presenta l’iniziativa.

La promozione della Costituzione

“Nelle nostre molteplici attività, ormai da anni, trova spazio la promozione dei valori della

Costituzione. Convinti che la conoscenza della Carta costituzionale sia un tassello fondamentale per

avere cittadini consapevoli domani, le nostre azioni guardano soprattutto al coinvolgimento dei

giovani e quindi di tutte le scuole del territorio”. Lo afferma la presidente dell’Associazione

‘Bagnara Aps’, Paola Menichini annunciando importanti iniziative legate all’80esimo anniversario

della fucilazione, da parte dei nazisti, del carabinieri Fulvio Sbarretti, medaglia d’oro al valore

militare e ‘bagnarese’ come i componenti dell’Associazione.

Il Concorso “Una Costituzione per amica”

“Il gesto di Sbarretti, uno dei tre carabinieri in servizio a Fiesole, trucidati dopo la scoperta delle

truppe tedesche della loro attività di supporto alla lotta partigiana, e che decisero di sacrificare la

loro vita in cambio della liberazione di alcuni ostaggi civili – sottolinea Paola Menichini –

rappresenta un esempio che ci ha sempre aiutato ad avvicinare la storia ai ragazzi della nostra e

della sua terra. Ai ragazzi, agli studenti, attraverso il suo ricordo, riusciamo a trasmettere i più alti

valori civili ed umani”. “Per questo 80esimo anniversario dell’eroico gesto di Fulvio Sbarretti abbiamo pensato fosse giusto rivolgendoci alle scuole, ai nostri ragazzi, chiamandoli ad una riflessione proprio sull’eredità lasciata da eroi come lui. Da questa idea nasce il concorso letterario intitolato: ‘Una Costituzione per Amica’ che coinvolgerà l’intero Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra, dando alle ragazze e ai ragazzi l’opportunità di entrare all’interno dei più alti significati dell’articolo 2 della

Costituzione Italiana: l’inviolabilità dei diritti e il dovere di solidarietà, ma sopratutto su come il

dettato costituzionale incida nella vita concreta di ogni giorno”.

La giuria

“Il frutto di queste riflessioni – spiega la presidente di Bagnara Aps – saranno degli elaborati (diversi

per tipologia a seconda del grado della scuola di provenienza) che verranno valutati da una giuria,

composta da esperti nel settore della comunicazione (Dario Tomassini, giornalista Rai), diritto

(Cristina Costantini-Università degli Studi di Perugia), pedagogia (Paola Nicolini-Università degli

studi di Macerata)”.

Le categorie

Per ogni categoria: primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e premio

speciale ‘Vivi la Costituzione’ è previsto un premio di 250 euro, di cui 200 saranno ricevuti dallo

studente vincitore della categoria, mentre i restanti 50 andranno alla scuola. “L’intento – conclude

Paola Menichini – è quello di trasmettere il messaggio che ‘la vera vittoria è quella condivisa’”.

Il progetto è sostenuto da numerosi patrocini tra cui quelli di: Regione Umbria, Comune di Nocera

Umbra, Comune di Valtopina, Universitá Agraria di Bagnara, Comitato ARCI Perugia.

Le attività degli studenti collegate al progetto, già avviate da novembre, vengono svolte durante

l’orario scolastico; gli elaborati verranno consegnati nel mese di febbraio per essere valutati dalla

giuria del concorso. La premiazione è prevista per il prossimo 24 Aprile a Bagnara