Fulmine Group, Tommaso De Bernardini nuovo Direttore Vendite Mail - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – Fulmine Group, primo operatore postale privato in Italia, affida a Tommaso De Bernardini il ruolo di Direttore Vendite per le business unit Mail (servizi postali) e Servizi Notificazione (atti giudiziari). De Bernardini, 42 anni, entra a far parte del management di Fulmine Group con l’obiettivo di sviluppare e attuare strategie commerciali attraverso un approccio più innovativo e che tiene conto, in particolare, sia dei cambiamenti più evidenti nel mercato postale, sia delle enormi opportunità in quello degli atti giudiziari. Il nuovo Direttore Vendite Mail, che vanta una professionalità maturata nel settore delle spedizioni, supporterà dunque l’azienda nello sviluppo commerciale, con l’obiettivo di potenziare, in maniera strategica, i processi di vendita ed espandere così i brand Fulmine Group e Fulmine Group Servizi Notificazione.

“La mia esperienza è al servizio di questo importante Gruppo. – ha detto De Bernardini – Non ho potuto fare a meno di abbracciare con grande entusiasmo questa nuova sfida: l’acquisizione di nuovi clienti in un mercato considerevole, valutandone al giorno d’oggi la competitività e lo scenario particolarmente dinamico. Sono rimasto affascinato – ha aggiunto De Bernardini – dal team molto giovane e motivato presente nel Gruppo e da un management che nelle varie Direzioni è altamente professionale e velocissimo nel prendere le decisioni. Questa operatività, unita all’atteggiamento propositivo, in un ecosistema economico in continuo cambiamento, fa la differenza, perchè si tratta di un Gruppo capace di personalizzare i prodotti offerti in base alle esigenze dei clienti”.

Il primo operatore postale privato italiano che oggi si posiziona sul territorio nazionale con oltre 400 filiali dirette e indirette, 12 hub di smistamento e 2.500 postini/driver 4.0, specializzati nella consegna multiprodotto, continua il suo percorso di crescita nell’innovazione.

Dopo infatti l’ingresso in azienda di Gaspare Cracoli nel ruolo di Direttore Operativo, per Fulmine Group l’inserimento di Tommaso De Bernardini, nuova risorsa professionale di alto profilo, mira a perseguire, con maggiore intensità ed entro il 2024, gli obiettivi portati avanti dal Gruppo e definiti nel 2021 con il Piano di Sviluppo.

-foto ufficio stampa Fulmine Group-

(ITALPRESS).

Condividi su: