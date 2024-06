Fugge all’alt dei carabinieri, nell’auto cocaina: arrestato

Il 38enne inseguito e fermato dai militari della Stazione di Magione

Fermato dopo un inseguimento dei carabinieri, nell’auto aveva 120 grammi di cocaina. Il 38enne, di origine albanese già noto alle forze dell’ordine, ha ignorato l’alt alla sua auto da parte dei carabinieri della Stazione di Magione, in località Villa di Magione.

Dopo un breve inseguimento, in direzione di Corciano, l’uomo è stato fermato. Nell’auto i militari hanno trovato 5 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 120 grammi, e due telefoni cellulari.

Condotto in caserma per ulteriori accertamenti, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di reato suddetta e, come disposto dall’autorità giudiziaria, associato alla casa circondariale di Perugia – Capanne.

La droga e i cellulari sono stati sequestrati.