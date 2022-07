Fugge al controllo della polizia, quando lo prendono si sente male

Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti ha corso in mezzo alla strada tra le auto | Il 29enne in ospedale, poi denunciato

Ha tentato di fuggire ai poliziotti, che gli avevano chiesto i documenti, durante un controllo. Il 29enne tunisino, incurante del traffico, ha attraversato via Campo di Marte e via della Ferrovia prima di essere fermato dai poliziotti in via Curtatone e Montanara.

Per arginare il suo atteggiamento violento e aggressivo, lo hanno contenuto in sicurezza con gli strumenti in dotazione. Dopo averlo accompagnato in Questura per una compiuta identificazione, il giovane ha accusato un malore. Per questo motivo, gli operatori hanno subito richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per le cure del caso.