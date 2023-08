ROMA (ITALPRESS) – Continua a diminuire il numero degli artigiani in Italia. Dal 2012, come rileva l’analisi dell’Ufficio studi della CGIA, sono scesi di quasi 325 mila unità, con una flessione del 17 per cento. Secondo gli ultimi dati resi disponibili dall’Inps, nel 2022 si contavamo 1.542.299 artigiani nel Paese. E in questi ultimi 10 anni, solo nel 2021 la platea complessiva è aumentata, seppur di poco, rispetto all’anno precedente.

