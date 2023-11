Scomparso da Grosseto, si cerca in Umbria 12enne

Si cerca in Umbria un 12enne fuggito da Grosseto 3 giorni fa, potrebbe essere tra Foligno e Spello. L'identikit e la foto diramati dalla Prefettura

Voleva probabilmente tornare a Spello dalla famiglia, Cristiano Giordano, il ragazzino di 12 anni scomparso lunedì a Grosseto e le cui ricerche si sono allargate anche all’Umbria. E’ uscito da scuola con un compagno lunedì all’ora di ricreazione, ha provato poi a salire su un treno per Roma ma non c’è riuscito. Il suo compagno è stato bloccato, lui si è dato alla fuga e da lunedì di lui non si hanno notizie.

I servizi sociali

Cristiano era stato affidato dai servizi sociali del Comune di Spello. La ricerche del ragazzino si sono estese anche in Umbria perché avrebbe confidato ad alcuni amici di voler tornare a casa in Umbria, dove c’è la famiglia.

La foto

La prefettura di Grosseto ha diffuso la foto e informazioni sull’abbigliamento: al momento dell’allontanamento indossava una felpa, jeans e scarpe nike di colore nero. Aveva con sè uno zainetto di colore nero. Non ha cellulare ed è sprovvisto di documenti.

Il ragazzo era ospitato in una comunità terapeutica per ragazzi nel Grossetano, non sarebbe nuovo a cose del genere e avrebbe provato altre volte ad allontanarsi.

Chiunque lo dovesse avvistare è invitato a chiamare il numero unico europeo 112.