Fucili, pistola e munizioni in casa senza permessi, arrestato 59enne - Tuttoggi.info

Custodiva varie armi – fucili e una pistola – in casa, senza avere alcun permesso, un uomo di 59 anni di Castiglione del Lago che è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione. L’accusa nei suoi confronti (si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine) è di detenzione abusiva di armi e munizioni.

I militari dell’Arma, infatti, nel corso di alcuni accertamenti sul conto dell’uomo, hanno eseguito una perquisizione domiciliare di iniziativa nei confronti dello stesso, rinvenendo varie armi: due doppiette da caccia; una carabina marca “Diana” cal.4.5; un fucile semiautomatico “Benelli” cal.12; una pistola “Beretta” cal.22 e circa 100 cartucce di vario calibro.

Le armi e le munizioni, probabilmente entrate nella disponibilità dell’uomo a settembre scorso, non erano mai state denunciate all’Autorità di Pubblica Sicurezza e lo stesso, inoltre, era privo di qualsiasi titolo per la detenzione delle stesse, custodendole però all’interno della propria abitazione. In forza di così rilevanti elementi indiziari a suo carico, il 59enne è stato dichiarato in stato di arresto per le ipotesi delittuose anzidette e successivamente è stato associato al carcere di Perugia – Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.