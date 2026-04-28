FS Logistix, arriva il primo "smart train" - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Debutta sulla tratta Milano-Catania il primo “smart train” di FS Logistix, un convoglio sperimentale che introduce funzionalità digitali avanzate nella gestione dei treni merci. Si tratta di un test durante il quale verrà messo alla prova un sistema di comunicazione wireless tra i sensori installati sui carri e il macchinista. Una tecnologia che consente il monitoraggio in tempo reale di parametri fondamentali per la sicurezza e l’efficienza del convoglio, tra cui il controllo continuo dell’impianto frenante, la stabilità del carico, la verifica automatica della composizione del treno e il rilevamento tempestivo di eventuali anomalie o deragliamenti. Il convoglio è gestito da Mercitalia Intermodal, società del gruppo FS specializzata nel trasporto ferroviario delle merci e nella gestione dei carri intermodali, in collaborazione con Mercitalia Rail. A supportare la sperimentazione è anche il programma di digitalizzazione della flotta grazie al sistema WaggonTracker, una tecnologia che consente di equipaggiare i carri con dispositivi intelligenti per il monitoraggio continuo delle condizioni operative del treno. Nel corso del 2025 sono stati dotati di questa tecnologia altri 180 carri, portando a circa 700 le unità complessivamente digitalizzate. L’integrazione di queste soluzioni tecnologiche consente un miglioramento della gestione operativa dei treni merci e maggiore capacità di intervento immediato, e l’introduzione di modelli di manutenzione predittiva. Tra i benefici che ci si attende figurano la riduzione dei tempi di preparazione dei convogli, una maggiore affidabilità del servizio e un contenimento dei costi grazie alla diminuzione dei fermi per manutenzioni straordinarie. L’iniziativa si inserisce nella strategia di FS Logistix volta ad accelerare la transizione verso un sistema ferroviario merci sempre più integrato, sostenibile e tecnologicamente avanzato.

gsl