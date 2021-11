Fs, Cantamessa "Riprende vita la linea ferroviaria delle Langhe" - Tuttoggi

“In Piemonte abbiamo centinaia di chilometri di ferrovie che sono state abbandonate con unadecisione frettolosa, che non ci trovava d’accordo. Ecco perché con Rfi abbiamo avviato i lavori per riportare alla percorribilità ferroviaria la linea da Alba ad Asti”. Lo dice il direttore generale della Fondazione FS Italiane, Luigi Cantamessa, a bordo del treno che fa tornare in vita la linea ferroviaria delle Langhe-Roero-Monferrato, nel tratto tra Alba e Castagnole.

