Frosinone, cade dal balcone al terzo piano: grave 13enne - Tuttoggi.info

 Frosinone, cade dal balcone al terzo piano: grave 13enne
Frosinone, cade dal balcone al terzo piano: grave 13enne

Frosinone, cade dal balcone al terzo piano: grave 13enne

Mer, 22/10/2025 - 21:03

(Adnkronos) – Uno studente di 13 anni è precipitato dal balcone dell’appartamento in cui vive con la famiglia al terzo piano di una palazzina di via Guido Rossa a Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone). il ragazzino è caduto nell’aiuola presente nel condominio riportando un politrauma degli arti superiori e toracico, ma è rimasto cosciente. Giunto sul posto il personale medico del 118, il 13enne è stato trasportato con l’elicottero, in codice rosso, al policlinico Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. La prognosi resta riservata, ma non è in pericolo di vita.  

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri – arrivati insieme ai sanitari del 118 – il 13enne era solo in casa. La mamma era da poco uscita per recarsi alla scuola della figlia più piccola. A dare l’allarme dell’incidente, avvenuto intorno alle 15.30, sono stati i vicini di casa. L’ipotesi più accreditata seguita dai carabinieri è che si tratti di un incidente domestico. Non sono infatti emerse particolari criticità, sia in ambito scolastico che familiare, legate alla vita del ragazzino, che questa mattina è andato regolarmente a scuola.  

