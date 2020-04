Fronte freddo, da domani miglioramento | Sole sull'Umbria - Tuttoggi

Fronte freddo in azione sulla nostra penisola determina condizioni meteo invernali al sud e temperature al di sotto delle medie stagionali.

A partire da domani potremo attenderci un graduale miglioramento. La giornata di oggi inizia con nevicate fino a 200-400 metri di quota su Campania, Molise, Basilicata e Puglia, qualche fiocco di neve anche

sulle alture dell’Abruzzo.

L’ondata di freddo che insiste su molte regioni dell’Italia sta rendendo la prima giornata del mese di aprile come una normalissima giornata invernale con venti di tramontana anche intensi.

Per quel che riguarda il fine settimana, i principali centri di calcolo confermano condizioni meteo stabili in gran parte del paese

e clima tipicamente primaverile, solo qualche disturbo ancora possibile sulle isole maggiori con piogge o temporali.

Previsioni 2 marzo



Umbria

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente su gran parte del territorio, locali addensamenti in Appennino. Tempo asciutto anche in serata con cieli generalmente sereni.

Italia

Tempo stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più sui rilievi durante le ore pomeridiane ma senza fenomeni.

Ampie schiarite su tutte le regioni salvo maggiori addensamenti su coste e pianure del Lazio al mattino e al pomeriggio ma senza fenomeni.

Prima parte della giornata con molte nubi sulle isole maggiori associate a deboli piogge, bel tempo altrove ma con fenomeni in estensione alla Calabria al pomeriggio e in serata.

Temperature minime in calo e massime in generale aumento salvo su Sicilia e Sardegna.

centrometoitaliano.it