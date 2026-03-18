Frontale tra auto, tre feriti estratti da lamiere - Tuttoggi.info

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Frontale tra auto, tre feriti estratti da lamiere

Davide Baccarini

Frontale tra auto, tre feriti estratti da lamiere

Mer, 18/03/2026 - 12:04

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Grave incidente stradale nella mattinata di oggi (18 marzo), lungo la Strada di Ponte D’Oddi (Perugia). Intorno alle ore 10, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, due auto – entrambe Fiat Panda – si sono scontrate frontalmente in un impatto estremamente violento.

Sul posto è intervenuta immediatamente una squadra dei vigili del fuoco che, insieme ai sanitari del 118, ha dovuto utilizzare attrezzature specifiche per liberare tre persone rimaste incastrate all’interno degli abitacoli, deformati dal colpo. Una volta estratti, i coinvolti sono stati affidati alle cure dei medici per il trasporto in ospedale. Al momento non sono state rese note le loro esatte condizioni di salute.

Presente sul luogo del sinistro anche la Polizia Locale di Perugia, incaricata di effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica del frontale e di gestire il traffico veicolare, che ha subito pesanti rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi incidentati.

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