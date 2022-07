Frode da 600 mila euro sulle accise, 31 denunce in Altotevere - Tuttoggi

Ben 28 ditte avrebbero beneficiato di agevolazioni per l'acquisto di Gpl ad uso domestico per aree "non metanizzate", utilizzandolo poi per essiccare tabacco o riscaldare gabbri di allevamenti

Una presunta frode da 600 mila euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Città di Castello durante controlli fiscali volti a verificare la corretta applicazione delle agevolazioni (consistenti nel taglio delle accise) per l’acquisto di Gpl e gasolio ad uso domestico, a favore dei residenti nelle cosiddette aree “non metanizzate” (dove non è disponibile una rete di distribuzione del gas naturale).

I militari avrebbero scoperto un sistema fraudolento, diffuso in alcune aree del tifernate, basato su attestazioni considerate non veritiere, prodotte da imprenditori locali operanti nel settore della tabacchicoltura e dell’allevamento di pollame.