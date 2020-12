Freddo intenso in arrivo, ancora piogge e neve sopra i 1200 metri - Tuttoggi

Clima freddo in Italia previsto per i prossimi giorni, ma senza particolari eccessi: le temperature si manterranno infatti in media o poco sotto almeno fino al secondo week end di dicembre.

Un possibile cambio di circolazione e una tregua al maltempo è atteso intorno alla seconda metà del mese: sia il modello GFS sia ECMWF mostrano una ripresa del vortice polare e l’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale.

Previsioni per il 10 dicembre

Umbria

Locali piogge al mattino sulle zone meridionali, asciutto altrove; nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutta la regione con neve oltre i 1200-1300 metri di quota. Fenomeni in esaurimento nel corso della serata.

Italia

AL NORD



Molte nubi al nord al mattino ad eccezione del Trentino, qualche piovasco tra il Triestino e la Liguria. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sul Friuli Venezia Giulia, altrove le condizioni meteo rimarranno invariate. In serata attese aperture dai quadranti occidentali, tempo generalmente asciutto sulle altre regioni.



AL CENTRO



Nubi irregolari al mattino sui settori centrali, con piogge sui settori Tirrenici. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche su Umbria e Abruzzo, più asciutto sul versante Adriatico. In serata residua instabilità con piogge di debole intensità tra Lazio e Toscana.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino molte nubi e precipitazioni sparse su tutti i settori meridionali. Al pomeriggio piogge intense sulla Sardegna, altrove condizioni meteo invariate. In serata maltempo insistente con precipitazioni diffuse, più asciutto tra Molise e Puglia. Neve sull’Appennino meridionale fino a 1100 metri.



Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta Italia.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos