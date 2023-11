Frattura il setto nasale a una coetanea per motivi di gelosia: scatta il daspo urbano - Tuttoggi.info

La Divisione Anticrimine della Questura di Terni ha notificato il daspo urbano nei confronti di una minore che il 21 ottobre scorso ha aggredito una coetanea in Piazza dell’Olmo.

Lunedì 6 novembre, la Divisione Anticrimine della Questura di Terni ha notificato il daspo urbano nei confronti di una minore che il 21 ottobre scorso ha aggredito una coetanea in Piazza dell’Olmo.

La ragazza, accompagnata dai genitori, si è recata in Questura ieri, mercoledì 8 novembre, per la notifica del provvedimento emesso nei suoi confronti, che prevede il divieto di accesso ai locali di pubblico intrattenimento per 2 anni.

I fatti

Intorno alle 23.00 di sabato 21 ottobre, la pattuglia della Squadra Mobile ha ricevuto una segnalazione per una lite fra due ragazze in Piazza dell’Olmo; all’arrivo dei poliziotti la vittima, dopo aver riferito di essere stata aggredita da una sua coetanea, che le aveva strappato i capelli e le aveva dato una testata sul volto per motivi di gelosia, ha chiamato i genitori, con i quali si è recata al Pronto Soccorso.

In ospedale le verrà diagnosticata una frattura al setto nasale, giudicata guaribile in 20 giorni.

La mattina seguente, la ragazza e sua madre hanno denunciato l’assalitrice, ai danni della quale è scattata un denuncia in stato di libertà per lesioni.