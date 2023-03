Fratelli d’Italia Todi, Giovanna Fortunati è la coordinatrice

“La crescita del nostro Partito a livello locale e nazionale ci impone grandissima serietà e senso di responsabilità che applicheremo in ogni nostra decisione e valutazione, al fine di continuare un percorso intrapreso circa dieci anni fa e che ha visto il nostro Partito a Todi raggiungere medie e risultati sempre molto positivi spesso al di sopra dei dati regionali ed anche nazionali. Sono orgogliosa per il riconoscimento ottenuto– commenta Fortunati- per il quale ringrazio i nostri eletti e tutti gli iscritti, e sono già al lavoro per assegnare in maniera condivisa deleghe operative e di studio a tutti i componenti del Direttivo. Nei prossimi mesi e nei prossimi anni ci aspetta un lavoro impegnativo che ci dovrà vedere sempre più protagonisti della vita politica cittadina con il consueto impegno e con grande passione, confermando quel ruolo di governo che i nostri rappresentanti nelle istituzioni hanno saputo incarnare al meglio negli ultimi anni”.