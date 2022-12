Fratelli d’Italia Spoleto, cena degli auguri con il ministro Santanchè | Foto

Presenti alla conviviale di Fratelli d'Italia i rappresentanti dei circoli umbri, ma anche il sottosegretario Prisco ed il senatore Zaffini

Mercoledì 14 Dicembre presso l’Agriturismo “Il Pianaccio” si è tenuta la tradizionale Cena degli Auguri di Natale di Fratelli d’Italia durante la quale hanno partecipato i Circoli Territoriali dell’Umbria e numerosi amici e simpatizzanti di FDI Spoleto.

La cena conviviale ha visto un nutrito numero di partecipanti, circa 300, che hanno voluto riunirsi per scambiarsi gli auguri di buone Feste. Il Coordinamento Comunale di Spoleto ha voluto riunire tutti i partecipanti per augurare un buon lavoro al Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, presente all’evento (dopo aver partecipato ad un convegno a palazzo Pianciani) e agli amici On. Emanuele Prisco, Sottosegretario al Ministero degli Interni, e al Senatore Franco Zaffini, Presidente della Commissione Affari sociali e Sanità. Alla cena hanno partecipato pure il Presidente del Consiglio Regionale dell’Umbria Marco Squarta ed il Capogruppo in Consiglio Regionale Eleonora Pace.