Frantoi del Menotre 2023, c’è anche un incontro sulla sicurezza

I carabinieri della Stazione di Scanzano hanno dato consigli ai cittadini su come scampare le principali truffe

C’è stato spazio anche per un incontro sulla sicurezza durante la manifestazione “Frantoi del Menotre 2023”. L’appuntamento è stato possibile grazie ai Carabinieri della Stazione di Scanzano, nell’ambito della campagna di prevenzione dalle truffe. L’incontro si è tenuto presso il molino Tega in località Vescia a Foligno.

Le truffe

Durante l’incontro, a cui hanno preso parte complessivamente circa 50 persone, i Carabinieri hanno illustrato quali sono le principali tecniche di truffa che possono essere messe in atto: il finto avvocato, il finto appartenente alle forze di polizia, il finto tecnico dei servizi di gestione delle utenze domestiche.

I consigli

Ai presenti i militari hanno elencato i consigli utili per non incorrere in pericoli: mai aprire la porta a sconosciuti; comunicare attraverso il citofono o con la porta semi-aperta vincolata alla catenella; quando si ricevono telefonate da sedicenti Carabinieri/Poliziotti e/o Avvocati che chiedono soldi per la liberazione del familiare tratto in arresto, interrompere la comunicazione e contattare il numero di emergenza 112; è stato ribadito che, nel sistema legislativo italiano, non sono mai previste ipotesi di pagamento in denaro o con beni di valore per la liberazione di soggetti fermati o tratti in arresto; quando si presentano presunti tecnici per la verifica di acqua, gas o elettricità, mai farli entrare in abitazione e contattare immediatamente il 112 per verificarne l’attendibilità.