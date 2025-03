Franco Taccogna: da Trevi alla Pontificia Accademia Vaticana - Tuttoggi.info

Il pittore presenta l'opera La luce di nostro Signore è un dipinto realizzato con tecnica mista su supporto ligneo

Un importante riconoscimento per l’artista Franco Taccogna, selezionato per esporre una sua opera alla Pontificia Accademia Vaticana nell’ambito della mostra L’arte come strumento di Pace, Spiritualità, Speranza. L’evento, il cui vernissage si è tenuto il 21 marzo 2025, riusnisce opere di artisti che interpretano il legame tra arte e trascendenza.

Il pittore Taccogna, nato in Puglia ma residente a Trevi dal 1985, presenterà La luce di nostro Signore, un dipinto realizzato con tecnica mista su supporto ligneo. La selezione dell’artista è avvenuta dopo un’attenta valutazione del suo percorso creativo, caratterizzato da una ricerca interiore espressa attraverso segni, colori e forme che danno voce alla spiritualità.

Durante la cerimonia a Roma, Taccogna ha ricevuto l’attestato di selezione da Monsignor Baldassarre Reina, vicario generale della diocesi di Roma, su nomina di Papa Francesco. Un traguardo significativo per l’artista trevano, che con il suo lavoro continua a esplorare il rapporto tra fede e bellezza.