 Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1 - Tuttoggi.info
Lun, 11/08/2025 - 19:03

(Adnkronos) – “Il presidente Macron mi decorerà a settembre, è un evento straordinario per me”. Così Ali Akbar, ultimo strillone di Parigi e forse d’Europa, ha raccontato al corrispondente del Tg1 Gennaro Sangiuliano, la notizia del riconoscimento che riceverà il mese prossimo: l’Ordine al Merito, una delle più alte onorificenze francesi. 

Akbar, 72 anni, ha aggiunto: “Ogni giorno inizio a lavorare alle 13. Una volta ho incontrato Elton John, mi ha invitato a bere il tè con lui”. Nato a Rawalpindi, in Pakistan, e arrivato in Francia negli anni Settanta, da oltre mezzo secolo percorre le strade e i caffè di Saint-Germain con i quotidiani sotto braccio, vendendo soprattutto copie di Le Monde. Figura amata e familiare nel quartiere, Akbar è diventato parte del paesaggio culturale della Rive Gauche. Macron stesso, quando era studente a Sciences Po, comprava giornali da lui.  

