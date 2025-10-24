 Francia, ergastolo a donna che ha stuprato e ucciso la 12enne Lola - Tuttoggi.info
Francia, ergastolo a donna che ha stuprato e ucciso la 12enne Lola

Ven, 24/10/2025 - 19:03

(Adnkronos) – E’ stata condannata all’ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale, la 27enne di origini algerine Dahbia Benkired che nell’ottobre del 2022 stuprò, torturò e uccise Lola Daviet, di 12 anni, rapita dopo essere uscita da scuola. Un caso che ha sconvolto la Francia e che, dopo una settimana di processo, si è concluso con il tribunale che ha accolto la richiesta della madre della vittima di condannare Benkired alla pena massima consentita in Francia. Le Figaro nota che si tratta di una pena estremamente rara in Francia, la più pesante prevista dal Codice penale, che impedisce qualsiasi adeguamento della pena. 

“Questa decisione non vi restituirà Lola. Tuttavia, speriamo che rappresenti un passo avanti nel vostro percorso di recupero”, ha detto il presidente del Tribunale rivolgendosi alla madre e al fratello maggiore della vittima, Delphine Daviet-Ropital e Thibault. Nel crimine è stata esercitata “estrema crudeltà”, ha aggiunto parlando di “vera tortura”. Benkired ha dieci giorni per presentare ricorso. 

