 Francia, Bayrou: "Italia fa dumping fiscale" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Francia, Bayrou: “Italia fa dumping fiscale”

tecnical

Francia, Bayrou: “Italia fa dumping fiscale”

Dom, 31/08/2025 - 20:03

Condividi su:

(Adnkronos) – ”L’Italia sta facendo una politica di dumping fiscale”. Lo ha dichiarato il primo ministro francese Francois Bayrou rispondendo ai giornalisti a una settimana dal voto di fiducia al suo governo fissato per l’8 settembre. Esprimendosi contro il ”nomadismo fiscale”, il premier ha quindi affermato che in Francia ”abbiamo permesso che il debito si accumulasse” e che ”il denaro destinato ad attori economici stranieri non irrigherà il Paese”. Come esempio positivo ha invece citato il Giappone, dove il debito “è detenuto al 99% dai giapponesi”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!