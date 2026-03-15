 Francesco Renga su Ambra Angiolini: "Ci siamo fatti male, ma oggi siamo felici" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Francesco Renga su Ambra Angiolini: “Ci siamo fatti male, ma oggi siamo felici”

tecnical

Francesco Renga su Ambra Angiolini: “Ci siamo fatti male, ma oggi siamo felici”

Dom, 15/03/2026 - 18:03

Condividi su:

(Adnkronos) – “Oggi siamo felici così”. Francesco Renga ospite oggi, domenica 15 marzo, a Verissimo è tornato a parlare della sua precedente relazione con Ambra Angiolini, durata dal 2003 al 2015 e da cui sono nati due figli, Jolanda e Leonardo.  

La relazione non si è conclusa nel migliore dei modi, ma col tempo i due sono riusciti a istautrare un rapporto sincero, basato sulla stima reciproca e sull’amore che con gli anni si è trasformato. “Ci siamo fatti male, ma è giusto che le cose siano andate così”, ha raccontato.  

“Il nostro – ha aggiunto Renga – è un rapporto più risolto di prima. Ognuno ha fatto i conti con il peggio di sè, e oggi quando parlo con Ambra riesco solo a portare il meglio di me e siamo felici così”. 

E forse, ha raccontato Renga, la troppa esposizione mediatica è stato uno dei motivi per cui le cose non sono andate come volevano. “Io ho sofferto subito questa cosa con Ambra”.  

Il cantante ha raccontato quando agli inizi della loro frequentazione, spesso trovava i paparazzi sotto casa. Un aspetto della fama e del gossip con cui il cantante ha dovuto fare i conti. “Ambra era abituata a gestire i fotografi da quando ha 13 anni, lei è bravissima. Io ero privo di strumenti, non sapevo come fare. Ancora oggi le chiedo consigli su come gestire certe situazioni”.  

  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!