Francesca Michielin vittima di bodyshaming: "La dovete smettere" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “La dovete smettere”. Con queste parole Francesca Michielin reagisce agli insulti ricevuti online dopo la pubblicazione di un video in cui appare in pantaloncini, con le gambe scoperte.

La cantante ha condiviso su X uno dei tanti commenti ricevuti e si è lasciata andare a uno sfogo: “A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti”, scrive Michielin. E conclude con un messaggio diretto: “Andaste a f***ulo (o in terapia, così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra)”.

Il post di Francesca arriva in risposta al messaggio di un utente che le ha scritto: “Ragazza sei troppo giovane per mettere su chili, datti una regolata e mettiti nelle mani di una buona nutrizionista. Comunque fai come ti piace, ciao”. Michielin ha continuato spiegando il suo punto di vista: “Io potrei essere in forma come no, avere 5 chili in meno o 10 in più per millemila motivi personali, ma è proprio il commentare il corpo di una donna che non capisco”.

Recentemente anche Sarah Toscano è finita suo malgrado al centro di un bufera social per offese e critiche di utenti che, spesso protetti dall’anonimato, hanno insultato la ragazza. La vincitrice di Amici 2023 è stata vittima di una serie di commenti offensivi, apparsi sotto a un video pubblicato su TikTok che la ritrae mentre si esibisce con disinvoltura sul palco.