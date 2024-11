Francesca Fialdini presenta il suo libro "Nella tana del coniglio" giovedì 14 novembre a Cortona e Arezzo - Tuttoggi.info

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE CON LA CONDUTTRICE RAI

La celebre giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fialdini, nota per il suo lavoro in programmi di successo come “Da noi a ruota libera” su Rai 1 e “Le ragazze” su Rai 3, sarà protagonista di due eventi imperdibili dedicati alla presentazione del suo nuovo libro “Nella tana del coniglio – Quando la lotta con il cibo diventa un’ossessione”, questo giovedì a Cortona e Arezzo. Il primo incontro si svolgerà giovedì mattina alle 10 presso l’Auditorium di Sant’Agostino, in via Guelfa 40, a Cortona. L’evento, organizzato dal liceo classico e artistico Luca Signorelli e patrocinato dal Comune di Cortona, è aperto alla cittadinanza, la presentazione sarà introdotta dalla dirigente scolastica Maria Beatrice Capecchi insieme al sindaco Luciano Meoni e la discussione sarà moderata dalla scrittrice Anna Cherubini.In questa occasione, Francesca Fialdini, di fronte ai giovani studenti di Cortona, esplorerà i temi delicati trattati nel suo libro, scritto con il dottor Leonardo Mendolicchio ed edito da Rai libri, che affronta i disturbi del comportamento alimentare, problematica che spesso colpisce proprio i più giovani.Nel pomeriggio, alle ore 19:30, Fialdini sarà quindi ad Arezzo, presso la Galleria Ricasoli del Palazzo della Provincia, in via Ricasoli 34. Questo evento, gratuito e aperto alla cittadinanza, sarà introdotto dalla consigliera provinciale Meri Stella Cornacchini e moderato dalla giornalista Sara Lucaroni. Saranno presenti come ospiti di entrambi gli eventi il veterinario aretino Alberto Brandi e l’autrice e regista Elena Giogli, co-autori del libro bestseller, edito nel 2024, “Gli animali ci salvano”, recentemente presentato proprio nel programma di Francesca Fialdini su Rai 1.Durante l’incontro ad Arezzo, Fialdini approfondirà le esperienze di riscatto raccontate nel suo libro, storie di ragazzi e ragazze che hanno deciso di guarire dall’anoressia o dalla bulimia, di cui in Italia soffrono circa tre milioni di persone.L’autrice ha già esplorato questi importanti argomenti nella docu-serie di successo: “Fame d’amore”, giunta alla quinta edizione, in onda su Rai 3, mostrando grande sensibilità e attenzione.Entrambi gli eventi di giovedì 14 novembre rappresentano dunque un’importante opportunità per conoscere meglio questi temi complessi e per ascoltare storie di coraggio e guarigione, raccontate da un’autrice di grande talento.