Francesca Di Maolo rifiuta la candidatura

Non sarà Francesca Di Maolo a guidare la coalizione giallorossa per cercare di sbarrare la strada a Donatella Tesei verso Palazzo Donini. La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi ha sciolto le sue riserve questa mattina, dopo una serata di confronti.

La 49enne avvocatessa spoletina si è detta lusingata della proposta, ma preferisce continuare a svolgere il proprio lavoro all’Istituto Serafico di Assisi.

La nota con cui, in mattinata, Stefania Proietti si era tirata fuori dalla corsa per la candidatura, rilanciando però la necessità di creare un’ampia coalizione e facendo in qualche modo riferimento al modello Assisi ed allo spirito di Francesco, aveva fatto ben sperare quanti attendevano un “sì” da parte di Francesca Di Maolo. Poi è arrivata la doccia gelata.

Si prova dunque con il “piano B”, ma il tempo stringe. E sul tavolo resta sempre il nome di Andrea Fora.

