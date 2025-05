Franca Fabrizio: l'arte in gioco - Tuttoggi.info

Partirà il 5 Giugno presso l’Università eCampus di Roma un viaggio nel mondo dell’arte e dell’infanzia, intesa come “luogo dell’anima”, alla scoperta di uno stile pittorico, quello di Franca Fabrizio, che sperimenta il linguaggio del sogno e della poesia.

Inaugura il 5 Giugno, per un mese, all’Università eCampus di Roma la mostra personale dell’artista internazionale Franca Fabrizio. L’iniziativa, supportata dall’ateneo nella persona della responsabile della sede romana Rita Neri – con il prezioso contributo di Donatella Sinapi-, è sotto la curatela della storica dell’arte Ariadne Caccavale. Il titolo “L’arte in gioco” riflette una particolare cifra stilistica impiegata dalla pittrice valdostana, ex insegnante e dirigente scolastica, dove diversi materiali vengono utilizzati su supporto telato con una sincera e ingenua spontaneità: olio e acrilico, gesso e oggetti quotidiani generano un impaginato che oscilla tra astrazione e figurazione, dall’indubbio valore simbolico e concettuale. Così come afferma Caccavale: “I lavori vengono passati in rassegna come fossero un taccuino di riflessioni. Con una sinestesia raffinata e arguta, Franca Fabrizio traduce il linguaggio scritto in comunicazione pittorica. Materia, oggetti quotidiani e amabili resti sono i mezzi che convoca per dar forma ad una poetica giocosa. Si posa sugli eventi con quella leggerezza di chi ha compreso che non è necessario affannarsi: i misteri insoluti del mondo, il destino ultimo dell’uomo, l’origine del Cosmo sono temi profondi, rispetto ai quali la Nostra preferisce cogliere la bellezza nei gesti quotidiani”. E ancora: “Matite, monete, perline e materiale vario, elementi tenuti insieme da un filamento di colore, sono utili a dar voce al quotidiano, a conferirgli una rinnovata dignità. Qui l’arte dispiega la sua forza trasformativa, da esperienza intima diviene comunitaria, come ad esorcizzare i mali del mondo”. Le dodici tele, aggettanti e polimateriche, raccontano sogni e invenzioni di una produzione definita dall’autrice “socio relazionale”, che libera la mera rappresentazione della realtà in chiave etica: “Montagne palpitanti”, “Il lago incantato”, “Villaggio allegro”, “Sguardi da più mondi” sino a composizioni recenti dove a prevalere è il lirismo delle emozioni. Il filo di colore sembra voler creare una fitta scrittura magica e misteriosa, allusiva e indecifrabile al contempo. Tutta la produzione diviene così una difficile, intuitiva tensione umana verso l’infinito; un percorso che si perde tra pianeti lontani, sconosciuti, universi mentali raggiungibili solo con l’incanto. Il titolo “L’arte in gioco” riporta alla mente quel detto secondo cui, a volte, è “la vita stessa in gioco” e qui proprio di vita, di maturata consapevolezza si parla. Tra tradizione e sperimentazione, materiali anti-retorici e di recupero, si consegna ad ogni spettatore l’immobilità ancestrale del mito assieme alla dinamicità di luoghi mai visti in cui la parola d’ordine è partecipazione.

L’ARTE IN GIOCO

Mostra d’arte contemporanea di Franca Fabrizio

Periodo: dal 5 Giugno al 5 Luglio

Inaugurazione e conferenza 5 GIUGNO ore 18.30, sarà presente l’artista

Università eCampus, via Matera 18, 00182 Roma

Ingresso libero: Lun./Ven. 8.30- 20.00; Sab. 8.30- 13.00

Web www.uniecampus.it; tel. 06 70 30 49 49





Luogo: Università eCampus, via Matera, 18, ROMA, ROMA, LAZIO

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 05/06/2025

Data Fine: 05/07/2025

Ora: 18:30

Artista: Franca Fabrizio

Prezzo: 0.00