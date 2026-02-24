 Frana Niscemi, Fumarola "Piano di interventi e risorse per prevenire tragedie" - Tuttoggi.info
ItalPress

Frana Niscemi, Fumarola “Piano di interventi e risorse per prevenire tragedie”

Mar, 24/02/2026 - 15:03

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo assolutamente prevenire tragedie come quelle che si sono verificate in Sicilia”. Lo ha dichiarato la segretaria generale Cisl, Daniela Fumarola, in merito ad emergenze come quella di Niscemi e all’importanza di avere una cura costante del territorio. “Per prevenirle bisogna avere cura, attenzione. Bisogna fare un piano di interventi e trovare le risorse che in tanti casi ci sono, ma che non vengono utilizzate adeguatamente. Questo rientra in una visione che noi abbiamo. Quella di un patto da proporre al governo, alle altre parti sociali, perché investire in infrastrutture, in protezione dell’ambiente e del territorio significa creare sviluppo”.

xl5/fsc/mca3

