"Frammenti di luce", dal 2 al 4 giugno a Spoleto mostra e workshop di fotografia - Tuttoggi.info

Venerdì alle ore 18 all'ex museo civico di via del Duomo il vernissage della mostra fotografica nazionale itinerante, previsti anche workshop

Si chiama “Frammenti di luce – Unconventional” la mostra fotografica nazionale collettiva itinerante che si terrà a Spoleto dal 2 al 4 giugno. L’appuntamento è nei locali dell’ex museo civico, in via del Duomo. A promuoverla è il fotografo Massimiliano Falso, con la collaborazione dell’associazione Naos arte & cultura e, come referente in città, di Massimiliano Bacchi. Il vernissage è in programma venerdì 2 giugno alle ore 18.

Non si tratta solo di un’esposizione di fotografie, ma i partecipanti potranno prendere parte anche al workshop fotografico dedicato al portrait, con la presenza di master dedicati e della modella internazionale Annalinda Barini, tra l’altro testimonial del progetto, insieme ad altre modelle che collaborano al progetto.

La mostra – che vede alle spalle un lavoro di mesi – gode del patrocinio del Comune di Spoleto. I workshop si terranno sabato 3 e domenica 4 giugno dalle ore 10,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 18. È previsto anche un set in notturna alle 21,30 sabato 3 giugno.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare tramite whatsapp il numero 3283758036.

(foto di repertorio – i locali dell’ex museo civico)