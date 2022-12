Fotografia, il Convegno regionale Fiaf a Città della Pieve - Tuttoggi

L'appuntamento è aperto a tutti i circoli della regione e sarà l'occasione per presentare i risultati raggiunti nel campo della fotografia

Mercoledì 28 dicembre, dalle 18:00, presso la Sala Grande del Palazzo Corgna di Città della Pieve si terrà il Convegno regionale Fiaf Umbria 2022. L’appuntamento è aperto a tutti i circoli della regione e sarà l’occasione per presentare i risultati raggiunti nel campo della fotografia durante l’anno appena trascorso e per elaborare nuove idee e spunti per il futuro.

Inoltre, l’anno 2022 sarà il 75° compleanno della Federazione, pertanto saranno previste numerose attività e novità per gli associati. Dopo l’apericena, presso il Laboratorio di Cultura Fotografica di Città della Pieve, interverrà Claudia Ioan, direttrice del Dipartimento Didattica, con il talk “La Fotografia contemporanea – Come orientarsi nell’iconosfera del nuovo Millennio”.