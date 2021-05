Fotografia, a Todi la mostra di Rino Barillari "The King of paparazzi" - Tuttoggi

Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia e alle restrizioni causa emergenza Covid ancora in corso, finalmente c'è l’opportunità di riaprire i battenti

Il Festival di Fotografia contemporanea presenta dal 14 al 23 maggio 2021 la mostra fotografica RINO BARILLARI, UNA VITA DA PAPARAZZO. L’Italia dalla Dolce Vita a oggi vista con gli occhi di un reporter.

Mostra unica

Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia e successivamente alle restrizioni causa emergenza Covid ancora in corso, finalmente c’è l’opportunità di riaprire i battenti per una mostra davvero unica e speciale venerdì 14 maggio alle ore 18.00 nella Sala delle Pietre a Todi.

King of Paparazzi

Il protagonista sarà il famoso fotografo Rino Barillari, “The king of paparazzi”, soprannome con cui è conosciuto in tutto il mondo. Todimmagina con il Patrocinio del Comune di Todi presenterà una mostra interamente dedicata al “paparazzo” più famoso del nostro paese. Saranno esposte le sue fotografie dagli anni 60 fino ai giorni d’oggi, con degli scatti attualissimi del 2021. Novità della mostra sarà la possibilità di ascoltare, per alcune delle fotografie, delle registrazioni audio dell’autore.

La cultura riparte

“La Cultura a Todi riparte con un grande evento”, commenta l’assessore Claudio Ranchicchio. “Grazie alla Mostra dedicata a Rino Barillari ed alla Dolce Vita, che sarà certamente un evento di grande richiamo per visitatori ed addetti ai lavori nella magnifica cornice espositiva della Sala delle Pietre”.

Conferenza sui fotografi

Sabato 15 maggio alle ore 10.30 si terrà un’interessante conferenza sui fotografi di via Veneto degli anni 50-60 con Rino Barillari, Marcello Mencarini, Andrea Nemiz e Angelo Turetta. Sarà visibile anche in streaming sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/todimmagina e anche sul sito https://todimmagina.it/

Rino Barillari è conosciuto in tutto il mondo con il soprannome di “The King of Paparazzi”.

Giovanissimo – tra il 1959 e i primi anni Sessanta, l’epoca della Dolce Vita – fotografa il jet set di passaggio a Roma, le celebrità italiane e le tante star internazionali che girano negli studi di Cinecittà in quel periodo. Nel 1964 diventa fotografo del quotidianoIl Tempoed è testimone dei principali eventi dell’epoca, incluse le contestazioni del Sessantotto e gli anni del terrorismo. Nel 1989 entra nello staff del quotidiano Il Messaggero. Dopo due anni diventa caposervizio e ancora oggi mantiene un rapporto di collaborazione con il giornale.

CONFERENZA 15 MAGGIO 2021: LA DOLCE VITA DEI PAPARAZZI

Ingresso gratuito su prenotazione all’indirizzo: em@todimmagina.it