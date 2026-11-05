Foti su Zes Unica "Non c'è alcun problema nel tenere le risorse al Sud" - Tuttoggi.info





CATANIA (ITALPRESS) – “Non c’è alcun problema a mantenere le risorse al Sud. Lo dimostra la nuova Legge di Bilancio, attualmente all’esame del Parlamento, che prevede 2,4 miliardi di euro per la Zes, rispetto ai 2,3 miliardi dello scorso anno. In precedenza, nell’ambito della programmazione triennale di bilancio, era previsto uno stanziamento di un miliardo di euro per la Zes. La nuova manovra porta quindi le risorse a 2,4 miliardi, con un incremento di 100 milioni rispetto allo scorso anno”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari Europei, il PNRR e la Coesione territoriale, Tommaso Foti, intervenendo a margine dell’assemblea pubblica “Ecosistema Confindustria Catania. PNRR e Politiche di Coesione” organizzata da Confindustria Catania al Monastero dei Benedettini. xo5/vbo/gtr