Fosso senza manutenzione, il sottopasso si allaga ad ogni temporale

Castiglione, ancora disagi sotto la ferrovia sulla strada di collegamento tra la 71 e la comunale per la Piana

Ancora una volta chiuso, causa allagamento, il sottopasso che collega la strada 71 alla strada comunale che conduce a Piana, e che sarà l’inizio della variante di Castiglione del Lago all’altezza del villaggio Rigutini. Una cosa che avviene puntualmente in occasione di piogge, come evidenzia l’associazione La Voce dei Cittadini. Determinando la chiusura del traffico, l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. E soprattutto tanti disagi ai cittadini, costretti a cercare un percorso alternativo.

“Quel sottopasso alla linea ferroviaria – lamentano Daniz Lodovichi e Pierino Bernardini – realizzato qualche anno fa, anche in previsione della variante alla 71, i cui lavori dovrebbero iniziare entro l’anno in corso se tutto procederà senza intoppi, dovrebbe essere particolarmente attenzionato proprio perché rappresenta l’inizio della nuova infrastruttura. Da quello che risulta – aggiungono – non si tratterebbe di un problema di difficile soluzione, basterebbe la buona volontà e il buon senso nella gestione di un opera pubblica. L’allagamento non sarebbe dovuto al mancato funzionamento della pompa di sollevamento, bensì a problemi riconducibili al fatto che il fosso di scolo verso il Lago dove viene incanalata l’acqua proveniente dal tubo della pompa, presenterebbe un occlusione da arbusti, erbacce e terra. Così, si formerebbe una stagnazione dell’acqua con il ritorno a circuito chiuso nel sottopasso, tramite le fessure di drenaggio dei muri di sostegno laterali come si può rilevare dalla foto allegata”.