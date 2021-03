Forza ragazzi, dimostrate di essere da Champions

I Block Devils stasera a caccia dell'impresa nel ritorno contro Modena | Sir - Leo Shoes in diretta su Raisport alle 20.30

Serve l’impresa questa sera (inizio alle ore 20.30) ai Block Devils per ribaltare lo 0-3 di Modena e proseguire il cammino in Champions.

Per accedere alla semifinale, la Sir dovrà centrare una vittoria da 3 punti (quindi 3-0 o 3-1) e poi far proprio anche il golden set.

Match da dentro o fuori, dunque. Partita da Champions, appunto. Nella quale non si potrà sbagliare nulla, o quasi.

Le probabili formazioni

Heynen ha un paio di dubbi in formazione, ma sembra intenzionato a rinunciare in avvio a capitan Atanasijevic. Al netto di possibili cambiamenti dell’ultimo momento, il tecnico belga dovrebbe mandare in campo la formazione con Travica in diagonale con Ter Horst, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

Squadra fatta per Giani, tecnico di Modena. Saranno in campo al via Christenson al palleggio, Vettori opposto, Stankovic in coppia con Mazzone in posto tre, Petric e Lavia in banda e Grebennikov libero.

Diretta tv su Raisport e Sky

Il match di questa sera tra Perugia e Modena sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 20:30 su Raisport con il commento live dal PalaBarton di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo. Diretta tv anche su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma Sky) a partire dalle ore 20:30 con il commento da studio di Michele Gallerani ed Andrea Zorzi.

Diretta social

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa del PalaBarton, racconterà live Perugia-Modena sui canali social della società bianconera.