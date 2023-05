Forza la portiera di un’auto, ladro sorpreso dalla polizia

Segnalato agli agenti da un automobilista che aveva parcheggiato in piazzale Umbria Jazz

Mentre si accingeva a parcheggiare la propria auto nel piazzale Umbria Jazz, aveva notato un uomo intento a forzare con una sbarra di metallo le portiere di alcune auto in sosta. A quel punto, aveva immediatamente allertato gli agenti della polizia di Stato di Perugia.

Giunti sul posto, gli agenti, hanno sentito il richiedente che ha raccontato di aver visto un cittadino straniero che si aggirava con fare sospetto nel parcheggio. Dopo averlo seguito con discrezione, lo aveva notato mentre tentava di forzare le portiere di alcuni veicoli in sosta.

Acquisite le informazioni utili al rintraccio, gli operatori hanno iniziato la perlustrazione del piazzale riuscendo a rintracciare in poco tempo l’uomo – un cittadino tunisino, classe 1982, con numerosi precedenti di polizia – sorpreso ancora con la sbarra di ferro in mano.

Gli agenti, a quel punto, lo hanno sottoposto a perquisizione con esito positivo.

Accompagnato in Questura per una compiuta identificazione, al termine delle attività di rito, gli agenti hanno deferito il 41enne all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato e porto di oggetti atto allo scasso.

La sbarra utilizzata, invece, è stata sottoposta a sequestro.