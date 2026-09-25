 Forza Italia, Ronzulli "Per vincere le elezioni occorre risalire nei consensi" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Forza Italia, Ronzulli “Per vincere le elezioni occorre risalire nei consensi”

ItalPress

Forza Italia, Ronzulli “Per vincere le elezioni occorre risalire nei consensi”

Ven, 25/09/2026 - 17:03

Condividi su:


MALPENSA (VARESE) (ITALPRESS) – “In questo momento siamo fermi tra il 7 e il 7,5%. Qualcuno dice che abbiamo fatto questa legge elettorale per favorire il centrodestra, ma se prendiamo numeri alla mano oggi il centrodestra non è vincente, nonostante il grande lavoro di questo governo e la grande leadership del presidente Meloni che continua a mantenere il consenso, facendo un’analisi sincera gli alleati in questo momento hanno bisogno di una svolta. Parlo per il mio partito non per quello degli altri. Per vincere le elezioni il prossimo anno bisogna risalire nei consensi e per farlo serve una riflessione”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, a margine dell’intitolazione dell’aeroporto Milano-Malpensa a Silvio Berlusconi, facendo una riflessione sul suo partito, Forza Italia.(ITALPRESS)

/trl/gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!