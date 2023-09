Forza Italia, Pichetto "Opportunità per ruolo importante Italia e Ue" - Tuttoggi.info

PAESTUM (SALERNO) (ITALPRESS) – “Questo è un momento importante, un momento che era stato previsto da tempo, una partenza di Forza Italia con una nuova dirigenza sul ricordo ma anche sulla traccia che Silvio Berlusconi ci ha lasciato. Oggi abbiamo tutte le

condizioni non solo per continuare nel segno del messaggio che Silvio Berlusconi ha lanciato nel 1994, ma abbiamo anche l’opportunità, in questo momento storico, di svolgere un grande ruolo per l’equilibrio, non solo dell’Italia ma anche dell’Europa”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della manifestazione di Forza Italia, a Paestum.

