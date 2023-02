Forza Italia, Peppucci capogruppo in Consiglio regionale

Passaggio di consegne tra Morroni e l'esponente da poco entrata nel gruppo degli azzurri a Palazzo Cesaroni

Roberto Morroni assessore e vice presidente della Giunta, Francesca Peppucci capogruppo in Consiglio regionale. Questi i nuovi assetti del partito di Berlusconi e Tajani, in Regione Umbria, dopo l’ingresso della tuderte ex esponente della Lega.

“Un incarico che mi riempie di orgoglio – ha dichiarato Peppucci – e che cercherò di portare avanti con il massimo impegno. Ringrazio l’assessore Roberto Morroni per il lavoro svolto fino ad oggi, in linea con i valori e gli ideali rappresentati da Forza Italia e nel pieno rispetto degli umbri. Fondamentale sarà mantenere un costante confronto con i territori e con le amministrazioni comunali, al fine di portare le loro diverse istanze in Assemblea legislativa. Costante sarà anche il confronto con la presidente Tesei e la Giunta al fine di promuovere lo sviluppo dell’Umbria e per tutelare tutta la comunità territoriale”.