Forza Italia, Moratti "Dalla Consulta nazionale proposte concrete" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Il voto alle prossime Europee sarà fondamentale perché determinerà “quale sarà la politica comunitaria dei prossimi anni per l’industria e per l’agricoltura” e Forza Italia, attraverso il lavoro della Consulta nazionale, si impegna “a presentare delle proposte concrete al prossimo Congresso, anche per ricucire un rapporto con l’elettorato che “in questo momento è distaccato dalla politica”, che “è fatta molto di slogan e di polemiche quotidiane”. Lo ha detto Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.

