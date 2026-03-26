Forza Italia, Marina Berlusconi: "Grande stima per Stefania Craxi, da tempo sostengo apertura classe dirigente" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, da tempo sostiene una sempre maggiore apertura della classe dirigente di Forza Italia e ha grande stima per Stefania Craxi. Lo riferiscono all’Adnkronos ambienti vicini alla primogenita di Silvio Berlusconi, dopo il passaggio di consegne al gruppo azzurro del Senato tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi. Le stesse fonti sottolineano che la decisione dell’avvicendamento è un’iniziativa del gruppo parlamentare.

“Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico di capogruppo di Forza Italia al Senato – ha dichiarato Gasparri – Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”.

La neocapogruppo azzurra al Senato, Stefania Craxi, parlando con i giornalisti a palazzo Madama ha annunciato che “Gasparri sarà indicato dal gruppo di Fi al Senato come candidato presidente della Commissione Affari esteri di Palazzo Madama”. Sarà l’unico candidato? “Sì, anche io ero l’unica candidata”, ha risposto con un sorriso la senatrice forzista.