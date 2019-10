Forza Italia, Giusy Versace in Umbria per sostenere la campagna elettorale

Giusy Versace, classe 1977, atleta paralimpica, conduttrice televisiva e parlamentare dal 2018 per Forza Italia, membro della Commissione Affari Sociali con delega del gruppo per la disabilità, sarà in Umbria giovedì 10 e venerdì 11.

Sarà con Romizi alle 20.30 alla Dolce Vita, a Norcia venerdì mattina, a Todi il pomeriggio e a Terni la sera.

Filo conduttore della sua presenza è lo sport, la disabilità e l’esperienza di questa giovane parlamentare conosciuta per il suo libro “Con la testa e con il cuore si va ovunque “. L’on. Giusy Versace rappresenta sia l’impegno di FI per il sociale e lo sport, sia il rinnovamento delle liste di Forza Italia del 2018.



