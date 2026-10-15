Forum territori a Catania, Malandrino "Momento complesso ma ricco opportunità" - Tuttoggi.info

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Forum territori a Catania, Malandrino “Momento complesso ma ricco opportunità”

ItalPress

Forum territori a Catania, Malandrino “Momento complesso ma ricco opportunità”

Gio, 15/10/2026 - 14:03

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CATANIA (Italpress) – “Abbiamo scelto di dedicare il Forum dei Territori all’attrattività della Sicilia perché questo è un momento complesso, ma ricco di opportunità. La crescita del Pil e il rafforzamento della base industriale ci dicono che è il momento di fare sistema per valorizzare il brand Sicilia nel mondo. Le 370 mila imprese attive rappresentano la forza del nostro tessuto economico, ma dobbiamo affrontare insieme le criticità legate alla frammentazione produttiva e alla carenza di grandi imprese. L’obiettivo è mettere in rete le eccellenze, le filiere e le potenzialità del territorio per rafforzarne la competitività e l’attrattività internazionale”.
Lo ha dichiarato il Regional Manager Sicilia di UniCredit, Salvatore Malandrino, aprendo il Forum dei territori 2026 in svolgimento a Palazzo degli Elefanti a Catania.

xo5/pc/gtr

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