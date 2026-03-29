Forum cucina italiana, Fiasconaro "Entusiasmo per rivisitazione trionfo di gola" - Tuttoggi.info

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “‘Il trionfo di gola’ era una cassata ‘esagerata’: oltre agli strati di pistacchio, pan di spagna, crema di ricotta e cioccolato, c’era uno strato di biscotto di frolla, una crema di latte e confettura di albicocche. La fondazione Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita del Belice un paio di anni fa ci ha incaricato di snellirla, di renderla contemporaneo e per noi è stato un grande piacere e un onore riuscire a rielaborare questo dolce che è il mito della Sicilia, la regina dei dolci della nostra isola e oggi è un piacere, in questa giornata storica del Made in Italy, oltrepassare i confini siciliani e portarla qui a Manduria: abbiamo visto che c’è molto entusiasmo per questa rivisitazione e ne siamo davvero orgogliosi”. Così Nicola Fiasconaro, Maestro Pasticciere e amministratore di Fiasconaro, a margine del primo “Forum della Cucina italiana”, l’evento promosso da Bruno Vespa in collaborazione con il Maeci e l’agenzia ICE e organizzato da Comin & Partners presso Masseria Li Reni.

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