Forum Confcommercio, economia cresce lentamente ma meglio del previsto - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – L’economia italiana cresce lentamente ma va meglio del previsto. Il Pil crescerà dello 0,9% nel 2024 e dell’1,2% nel 2025, con i consumi rispettivamente a +0,9% e a +1,1%, mentre l’inflazione si collocherà all’1,3% quest’anno e all’1,7% nel 2025. È quanto emerge dalla ricerca “L’Italia in Europa” presentata da Confcommercio in apertura del Forum internazionale “I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000”, organizzato a Roma in collaborazione con Ambrosetti. La due giorni mette a confronto protagonisti della politica e della ricerca su temi come guerra e pace, intelligenza artificiale e crescita economica, Unione europea e Made in Italy.

