 Formula 1, oggi si corre il Gp del Messico - Diretta - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Formula 1, oggi si corre il Gp del Messico – Diretta

tecnical

Formula 1, oggi si corre il Gp del Messico – Diretta

Dom, 26/10/2025 - 20:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 26 ottobre, si corre il Gran Premio del Messico – in diretta tv e streaming – sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez. Si ripartirà dalla pole position di Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo in 1’15”586 davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. 

 

Prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 fissato per il 9 novembre, quando andrà in scena il Gran Premio del Brasile. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!