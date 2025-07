Formula 1, oggi il Gp di Silverstone - La gara in diretta - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista con il Gp di Silverstone. Oggi, domenica 6 luglio, si corre il Gran Premio della Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale. Si riparte dal dominio nelle qualifiche del campione del mondo in carica Max Verstappen, valso la pole position. Poi Oscar Piastri e Lando Norris su McLaren e George Russell su Mercedes. Ferrari in terza fila con Charles Leclerc (quinto) e Lewis Hamilton (sesto).

SEGUI IL GP DI SILVERSTONE IN DIRETTA

Il Gp di Silverstone viene trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. La gara, in programma alle 16, sarà visibile in chiaro su TV8 alle 19 e si potrà seguire anche sull’app Sky Go e su Now.