"Forme d’acqua”, a TrasiMemo esposizione didattica per bambini sui segreti dell’oro blu - Tuttoggi

“Forme d’acqua” accompagna il visitatore a scoprire gradualmente le implicazioni tra acqua e vita dell’uomo attraverso lo sguardo critico dei curatori Vanessa Correro e Marco Gabriel Perli, a partire dal concetto di preziosità e sacralità, fin da quando l’acqua era considerata dono degli dei e dimora di divinità.

Gli oggetti in mostra parlano e raccontano di tempi lontani, di quando l’acqua a casa non c’era e l’oggetto di raccolta diveniva un compagno di viaggio che custodiva il bene più prezioso; passando così per il concetto di Acqua come bene pubblico che, grazie a grandi opere ingegneristiche, fluisce nel corso delle epoche storiche regalandoci preziose opere d’arte come acquedotti, pozzi e mulini. Questi concetti, grazie alla valenza didattica dell’esposizione, rendono tangibile un’acqua sacra, un’acqua che produce lavoro, un’acqua che è movimento e genera energia pulita amica dell’ambiente.

La mostra è visitabile a presso TrasiMemo – Banca della memoria del Trasimeno, nelle sale di Palazzo Baldeschi, tutti i giorni gratuitamente fino al 15 gennaio dalle 15 alle 17.

L’inaugurazione è prevista per giovedì 22 dicembre alle ore 10,00.

Nel periodo natalizio inoltre, sempre a Paciano, l’Associazione Siriparte gestirà il campus invernale gratuito per bambini dai 5 ai 12 anni, dal 27 al 30 dicembre.